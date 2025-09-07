  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul'da tencere tava sesleri! Vatandaşlar evlerinden tepki göstermeye başladı
Takip Et

İstanbul'da tencere tava sesleri! Vatandaşlar evlerinden tepki göstermeye başladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının polis ablukasına alınmasına İstanbullular tencere tava çalarak tepki göstermeye başladı

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da tencere tava sesleri! Vatandaşlar evlerinden tepki göstermeye başladı
Takip Et

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının polis ablukasına alınmasına karşı İstanbullu yurttaşlar evlerinde tava ve tencerelere vurarak duruma tepki gösteriyor.

Özgür Çelik tepkileri hesabından paylaştı

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden mahkeme kararıyla uzaklaştırılan Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yurttaşların tepkisini paylaşarak, "Umut, İstanbul'un dört bir yanında yükselen seslerdedir. Evlerinin penceresinden destek veren İstanbullu komşularıma yürekten teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Gündem
Türkiye'nin 2026-2028 OVP hedefleri açıklandı!
SON DAKİKA
Filenin Sultanları'nın sevinci yarım kaldı! Kutlamalar iptal
Filenin Sultanları'nın sevinci yarım kaldı! Kutlamalar iptal
Mansur Yavaş'tan sert abluka tepkisi: Hangi karar buna dayanak olabilir?
Mansur Yavaş'tan sert abluka tepkisi: Hangi karar buna dayanak olabilir?
DEM Parti'den abluka tepkisi: Bu bir parti meselesi değil, demokrasi meselesidir
DEM Parti'den abluka tepkisi: Bu bir parti meselesi değil, demokrasi meselesidir
Balıkesir diken üzerinde! Bir korkutan deprem daha
Balıkesir diken üzerinde! Bir korkutan deprem daha
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sokakların provoke edilmesine müsaade etmeyeceğiz
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sokakların provoke edilmesine müsaade etmeyeceğiz