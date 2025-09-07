İstanbul'da tencere tava sesleri! Vatandaşlar evlerinden tepki göstermeye başladı
CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının polis ablukasına alınmasına İstanbullular tencere tava çalarak tepki göstermeye başladı
CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının polis ablukasına alınmasına karşı İstanbullu yurttaşlar evlerinde tava ve tencerelere vurarak duruma tepki gösteriyor.
Özgür Çelik tepkileri hesabından paylaştı
CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden mahkeme kararıyla uzaklaştırılan Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yurttaşların tepkisini paylaşarak, "Umut, İstanbul'un dört bir yanında yükselen seslerdedir. Evlerinin penceresinden destek veren İstanbullu komşularıma yürekten teşekkür ederim" ifadesini kullandı.