İstanbul’da terör operasyonları: 1526 şüpheli tutuklandı

Başsavcılığın açıklamasına göre, İstanbul’da çeşitli terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 1 Ocak’tan bu yana toplam 2 bin 922 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 1.526’sı tutuklanırken, 841’i adli kontrol şartıyla, 55’i ise kolluk biriminden serbest bırakıldı. Serbest kalanlar arasında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak örgütsel faaliyetler ve mensuplar hakkında faydalı bilgi verenlerin oranı yüzde 38 olarak kaydedildi. Açıklamada, soruşturmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.