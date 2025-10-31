  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul’da terör operasyonları: 1526 şüpheli tutuklandı
Takip Et

İstanbul’da terör operasyonları: 1526 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 1 Ocak'tan bu yana yakalanan 2 bin 922 şüpheliden 1526'sının tutuklandığını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul’da terör operasyonları: 1526 şüpheli tutuklandı
Takip Et

Başsavcılığın açıklamasına göre, İstanbul’da çeşitli terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 1 Ocak’tan bu yana toplam 2 bin 922 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 1.526’sı tutuklanırken, 841’i adli kontrol şartıyla, 55’i ise kolluk biriminden serbest bırakıldı. Serbest kalanlar arasında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak örgütsel faaliyetler ve mensuplar hakkında faydalı bilgi verenlerin oranı yüzde 38 olarak kaydedildi. Açıklamada, soruşturmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Çin'de üretim daralmaya devam ediyorÇin'de üretim daralmaya devam ediyorKüresel Ekonomi

 

Financial Times duyurdu: Trump ve Putin'in Budapeşte zirvesi iptal edildiFinancial Times duyurdu: Trump ve Putin'in Budapeşte zirvesi iptal edildiDünya

 

 

Gündem
ÖSYM duyurdu: Sayıştay Eleme Sınavı yarın yapılacak
ÖSYM duyurdu: Sayıştay Eleme Sınavı yarın yapılacak
Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat: 415 yıl hapsim istendiğine göre bana "itirafçı oldu" diyenler özür dileyecek mi?
Rıza Akpolat: 415 yıl hapsim istendiğine göre bana "itirafçı oldu" diyenler özür dileyecek mi?
Güllü'nün kızının arkadaşından kan donduran ifade: "Ben yaptım ama çok pişmanım ” dedi
Güllü'nün kızının arkadaşından kan donduran ifade: "Ben yaptım ama çok pişmanım ” dedi
İzmir'de su krizi sürüyor: Su kesintileri 15 Kasım'a kadar uzatıldı
İzmir'de su krizi sürüyor: Su kesintileri 15 Kasım'a kadar uzatıldı
İbrahim Özkan kimdir? Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan neden gözaltına alındı?
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses oğluna elektronik kelepçe taktırdı