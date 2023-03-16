İstanbul'da terör operasyonu: 13 yabancı uyruklu gözaltında
İstanbul’da El Kaide, DEAŞ ve HTŞ’ye yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ, HTŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ, El Kaide ve HTŞ terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, ülke için tehlike oluşturdukları değerlendirilen, "yabancı terörist savaşçı" olarak nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için bir ilçede belirlenen 12 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli emniyete götürüldü.