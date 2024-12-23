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İstanbul'da terör operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Haber Merkezi
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İstanbul'da terör operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışma başlatıldı.

Terör örgütünün içerisinde çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu belirlenen, cep telefonundaki dijital materyalde el yapımı patlayıcı ve intihar yeleği yapımına ilişkin bilgiler bulunan M.A, R.K. ve T.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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