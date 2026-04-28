İstanbul'da terör örgütlerine operasyon: 39 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalarda, terör örgütü TKP/ML'nin açık alan yapılanması "Partizan" isimli oluşum içerisinde 16 şüphelinin faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Soruşturmalar kapsamında alınan MASAK ve HTS raporlarından, terör örgütleri DHKP-C içerisinde 10, MLKP'de 5, DKP/BİRLİK içinde 4, DSİH'te 7, TKKKÖ'de 3, TKP-KIVILCIM içerisinde 10, TKP-ML'de 4, MKP'de 2, Troçkistler içerisinde ise 1 şüphelinin faaliyet yürüttüğü anlaşıldı.

62 adrese eş zamanlı operasyon

Kurumlardan alınan bilgilere göre, 46 şüphelinin eylem gerçekleştirebileceğinin belirlenmesinin ardından toplam 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçlerince İstanbul'da 25 ilçedeki, Kocaeli'de bir olmak üzere toplam 62 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 39 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu. Ekiplerin, diğer şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.