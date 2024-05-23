İstanbul’da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 13 şüphelinin terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.
Savcılık şüphelilerin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonlarla 13 zanlıyı yakaladı.