  1. Ekonomim
  2. Gündem
  İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı
Takip Et

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı
Takip Et

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı olan ve Türkiye açısından tehdit oluşturabilecekleri değerlendirilen şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

