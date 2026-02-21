İstanbul'da toplu taşıma aracında 'savcıyım' diyerek yolcuyu tehdit eden kadın gözaltına alındı (Video)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medyada yayınlanan bir videoda toplu taşıma aracında Cumhuriyet Savcısı olduğunu iddia eden kadının, yolculardan birine yönelik ‘Seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye’de barın bakalım, polis benim emrimde’ şeklinde sözler sarf ettiği tespit edilerek ‘tehdit’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen şüpheli Y.S.'nin Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan terk olduğu, halihazırda Eğitim Fakültesi 'Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik' bölümünde açık ve uzaktan aktif öğrenci kaydının bulunduğu belirlendi.

Öte yandan şüpheli Y.S.'nin 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla 'iş yerinden ve kurumdan hırsızlık', 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak', 'tehdit', 'hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli Y.S., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bakan Gürlek: Hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeyeceğiz

Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuya ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada "Süreci yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve görevini titizlikle yerine getiren kolluk birimlerimize teşekkür ediyor, hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum" ifadelerini kullandı.