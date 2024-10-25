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İstanbul'da toplu taşımada askeri kamuflajla görüntülenen kişi gözaltına alındı

İstanbul'da askeri kıyafet giyerek toplu taşıma aracında seyahat eden yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
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İstanbul'da toplu taşımada askeri kamuflajla görüntülenen kişi gözaltına alındı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin askeri kamuflaj kıyafeti giyerek toplu taşımada seyahat ettiği görüntülerinin sosyal medya yer alması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede Beylikdüzü'nde olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında "özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" suçundan adli işlem yapılan şüphelinin sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

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