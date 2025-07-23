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İstanbul'da toplu ulaşımda yeni dönem! Pilot uygulama bu yıl hayata geçirilecek

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, 120 kilometrelik otobüs öncelikli yol planladıklarını ve ilk pilot uygulamanın 2025’te hayata geçirileceğini duyurdu.

Haber Merkezi
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İstanbul'da toplu ulaşımda yeni dönem! Pilot uygulama bu yıl hayata geçirilecek
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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin İstanbul’da toplu ulaşımı hızlandıracak 120 kilometrelik otobüs öncelikli yol planını duyurdu. İlk pilot uygulama bu yıl hayata geçecek megakentte toplu ulaşımı rahatlatacak dev bir projeyi duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Alpkökin, İstanbul’a toplam 120 kilometre uzunluğunda otobüs öncelikli yol planladıklarını açıkladı.

"İlk pilot uygulamayı ise 2025’te hayata geçirmeyi hedefliyoruz"

Doç. Dr. Alpkökin, “Amaç; lastik tekerlekli toplu ulaşımda bekleme ve seyahat süresini azaltmak, aynı zamanda yolculuk kalitesini artırmak. 80 kilometrelik güzergah belirlendi ve proje çalışmalarına başlandı. İlk pilot uygulamayı ise 2025’te hayata geçirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Trafiği rahatlatması bekleniyor

Proje kapsamında İstanbul’un farklı bölgelerinde otobüslerin trafik sıkışıklığından etkilenmeden daha hızlı ve konforlu bir şekilde yol alabilmesi için özel yollar inşa edilecek. Ulaşımda verimliliği artırmayı amaçlayan bu adımın, yoğun saatlerde yaşanan duraklardaki yığılmayı da önemli ölçüde azaltması bekleniyor.

Alpkökin, otobüs öncelikli yolların hayata geçmesiyle birlikte İstanbul’da lastik tekerlekli toplu taşımanın daha cazip hale geleceğini ve kent içi hareketliliğe katkı sağlayacağını vurguladı.

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