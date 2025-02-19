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İstanbul'da toprak kayması: Hasar gören 3 bina tahliye edildi

Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle hasar gören 3 bina, tahliye edildikten sonra mühürlendi.

Haber Merkezi
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İstanbul'da toprak kayması: Hasar gören 3 bina tahliye edildi
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Yıldıztabya Mahallesi Taşocağı Dikyol Sokak'ta toprak kayması meydana geldi. Bazı evlerde kayma olurken, evlerin duvarlarında ve yolun birçok noktasında çatlaklar oluştu.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.

Zabıta ekipleri, hasar gören 3 binayı tahliye ettikten sonra mühürledi.

Bölgedeki içme suyu hattının zarar gördüğünü belirleyen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, hattın onarımı için çalışma başlattı.

Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili teknik incelemeler sürüyor.

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