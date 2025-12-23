İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Kentte haftanın ikinci iş gününde etkili olan yağış ve trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Boğaziçi Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Haliç Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerlerken kent genelinde, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç ile Zincirlikuyu mevkilerinde araçlar ağır seyrediyor.

TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında, otogar hal yolu ile sahil hattındaki Kennedy Caddesi'nde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Tuzla'da başlayan trafik yoğunluğu Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor. TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe'de yoğunlaşan trafik Boğaziçi Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

Avrupa Yakası'nda yoğunluk yüzde 69

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik de Ataşehir'de başlayıp köprü girişine kadar uzanıyor. Şile Otoyolu'nda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır ilerliyor.

Sürücülerin alternatif güzergah olarak kullandığı ara sokak ve caddelerde de zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullandığı tramvay, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 69'a, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 85'e kadar ulaştı.