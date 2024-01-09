İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı

Kentin Anadolu yakasında, D-100 kara yolu Kartal ile Kadıköy arasında her iki yönde araç yoğunluğu görülüyor. TEM otoyolunda Sancaktepe ile Ataşehir, Şile otoyolunda ise Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

Anadolu yakasından, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Avrupa yakasına geçişte, trafik yoğunluğu Ünalan'dan başlıyor. Tersi istikamette ise Çağlayan'dan başlayan trafik yoğunluğu köprüde normale dönüyor ve Ataşehir'de yeniden artıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, Avrupa yakasına geçişlerde trafik yoğunluğu Ümraniye ayrımından başlıyor.

Avrupa Yakasınıd bazı noktalarda trafik durma noktasında

D-100 kara yolunda Büyükçekmece ile Zincirlikuyu arasında her iki yönde trafik adeta durma noktasına geldi. Maslak ile Hasdal arasında araçlar güçlükle ilerliyor. Haramidere kavşağı, Hadımköy ile TEM otoyolu arasında her iki yönde araç yoğunluğu görülüyor. Beylikdüzü ve Avcılar ile Küçükçekmece ve Avcılar arasındaki yan yolda trafik güçlükle ilerliyor.

TEM otoyolu ile Metris kavşağı arasında çift yönlü trafik yoğunluğu sürüyor.

Basın Ekspres Caddesi'nde trafik her iki yönde ağır seyrediyor. Alibeyköy ile Eminönü, Karaköy ile Ortaköy arası sahil yollarında çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre trafik yoğunluğu Avrupa yakasında yüzde 83, Anadolu yakasında ise yüzde 90'a kadar ulaştı.

Akşam saatlerinde etkisini artıran yağmurla kent genelinde bu yoğunluk ortalama yüzde 87 olarak ölçüldü.

Toplu taşıma durak ve araçlarında yolcu yoğunluğu

Akşam mesainin bitmesiyle evlerine gitmeye çalışanlar; tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluğa neden oldu.

Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının da bulunduğu Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Zeytinburnu'nda yoğunluk gözlendi.

Turnike bölgesinden metrobüse, metroya veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışanlar yağmurun da etkisiyle zor anlar yaşadı. Yollarda biriken su da sürücülere zorluklar yaşattı.

Yağmurdan korunmaya çalışan bazı vatandaşlar üst geçitlerin altlarına sığınmak zorunda kaldı.