İstanbul'da tramvay durağında cüzdan çalarken yakalanan şüpheli tutuklandı

Fatih'te tramvay durağında turistin cüzdanını çalarken polis ekiplerince suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Sultanahmet Tramvay Durağı'nda Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri kişiyi takibe aldı.

Tramvaya binmek üzere olan bir turistin cüzdanını çalan zanlı, ekiplerce suçüstü yakalandı.

Emniyete getirilen zanlı İ.T'nin "hırsızlık" suçlarından daha önce kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, zanlının polis ekiplerince suçüstü yakalanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

