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İstanbul'da tramvay raydan çıktı, seferler durdu

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvayın raydan çıkması nedeniyle Bağcılar yönündeki seferler geçici olarak durduruldu.

Haber Merkezi
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T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvay, Kabataş istikametine seyir halindeyken Güngören durağında henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı.

Raydan çıkan tramvay olay yerinde bekletilirken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yolcular, anonslarla İETT otobüslerine yönlendirildi, olay yerine güvenlik şeridi çekildi.

Hatta Bağcılar-Güngören arasında ulaşım çift yönlü devam ederken, Güngören ve Bağcılar arasında seferler ise her iki yönde yapılamıyor.