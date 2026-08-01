İstanbul'da üç CHP'li başkan AK Parti'ye katıldı!
CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi, AK Parti'ye geçti. Üç isme de rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ile Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı tutuklandıktan sonra CHP'li belediye meclis üyelerinin oylarıyla Şile Belediye Başkanvekili seçilen Sacit Terzi, AK Parti'ye geçti.
3 isim de AK Parti yöneticilerle birlikte yeni partilerinin İstanbul İl Başkanlığı önünde fotoğraf çektirdi.
AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün büyük AK Parti ailemize katılan belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize hoş geldiniz diyorum. İlçelerine hizmet çabalarında her zaman yanlarında olacağımızı önemle vurgulamak istiyorum" dedi.
Erdoğan daha sonra üç isme de rozetlerini taktı.