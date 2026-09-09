İstanbul'da üç plaj halkın kullanımına kapatıldı

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İstanbul Valiliği 3 plajın halka kapatıldığını açıkladı. Bakırköy- Yeşilköy İnternational Hospital önü, ⁠Bakırköy- Yeşilköy Polis Merkezi önü ve ⁠Sarıyer- Gümüşdere Plajı'ndan alınan numuneler sonucunda bu 3 plajın halk sağlığı standartlarına uygun olmadığının tespit edildiğini duyurdu.

Valilik, İBB ve ilgili kurumlara kirlilik kaynaklarının incelenmesi için bildirim yapıldığını aktardı.

Valiliğin açıklaması şöyle:

"İlimiz genelinde halkımızın yoğun olarak kullandığı 15 plajdan, halk sağlığını koruma amaçlı 04.09.2026 tarihinde alınan numunelerde yapılan incelemede;

- Bakırköy- Yeşilköy İnternational Hospital önü,

- ⁠Bakırköy- Yeşilköy Polis Merkezi önü,

- ⁠Sarıyer- Gümüşdere Plajı

Bölgelerinden alınan numune sonuçlarının, halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı tespit edilmiştir.

Sonuçlarla İlgili olarak İBB ve ilgili kurumlara muhtemel kirlilik kaynaklarının incelenmesi, giderilmesi ve gerekli çalışmaların yapılması yönünde resmi bildirim yapılmıştır.

Ayrıca ilgili İlçe Belediye Başkanlıklarına yüzme alanının geçici olarak kapatılması, bu konuda tabela, afiş, anons vb. yollarla halkın bilgilendirilmesi ve gerekli tüm tedbirlerin alınması talimatı gönderilmiştir."