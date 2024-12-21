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İstanbul'da uçaklara 'kümülonimbus' engeli

İstanbul'da yağış ve elektrik yüklü bulutlar (kümülonimbus) nedeniyle İstanbul Havalimanı'na inmek isteyen uçaklar havada bir süre tur atmak zorunda kaldı.

Haber Merkezi
AA
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İstanbul'da uçaklara 'kümülonimbus' engeli
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Kentin bazı bölgelerinde aralıklarla etkili olan yağış, hava trafiğini olumsuz etkiledi.

Elektrik yüklü bulutlar ve yağış nedeniyle İstanbul Havalimanı'na inmek isteyen uçaklar zorluk yaşadı.

Uçaklar bir süre havada tur attıktan sonra havalimanına iniş yapabildi.

Yağışın etkisini yitirmesinin ardından havalimanındaki hava trafiği normale döndü.

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