  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul'da ulaşıma kar engeli! Tüm vapur seferleri iptal edildi
Takip Et

İstanbul'da ulaşıma kar engeli! Tüm vapur seferleri iptal edildi

Şehir Hatları, İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle tüm vapur seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da ulaşıma kar engeli! Tüm vapur seferleri iptal edildi
Takip Et

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Akşam saatleri itibariyle etkisini iyice arttıran kar yağışı nedeniyle kent genelindeki tüm vapur seferleri iptal edildi.

Açıklama yapıldı

Şehir hatları tarafından yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları (yoğun tipi) sebebiyle tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Bilgilerinize sunarız" ifadeleriyle tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Gündem
Narin cinayeti davası: 12 şüpheli suçluyu kayırma suçundan yargılanacak
Narin cinayeti davası: 12 şüpheli suçluyu kayırma suçundan yargılanacak
İddia: Maydonoz Döner'e kayyum atandı
İddia: Maydonoz Döner'e kayyum atandı
SON DAKİKA... Erzurum'da 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Erzurum'da korkutan deprem
Şampiyonlar Ligi’nde son 16 eşleşmeleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi’nde son 16 eşleşmeleri belli oldu
AKOM uyardı: İstanbul'da yarın en soğuk gece olacak!
AKOM uyardı: İstanbul'da yarın en soğuk gece olacak!
Galatasaray veda ederken, Fenerbahçe turladı: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı sırada?