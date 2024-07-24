İstanbul'da ulaşıma zam mı geliyor? Kritik toplantı yarın!

Ankara'da ulaşıma gelen yüzde 40'lık zammın ardından İstanbul'da da toplu taşımaya zam gelmesi bekleniyor.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 25 Temmuz günü Zeytinburnu’ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

UKOME’nin temmuz ayı oturumunun gündeminde İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün teklifleri arasında “Toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi teklifi” bulunuyor.

Gündemde değişiklik olmaz ve çoğunluktaki bakanlık temsilcilerinden itiraz gelmezse İstanbul’da toplu ulaşıma zam yapılması gündemde. İBB yönetiminin zam teklifinin yüzde 13 civarında olacağı iddia edildi.

En son zam 7 ay önceydi

İstanbul’da toplu taşımaya en son geçtiğimiz ocak ayında yüzde 18 ile 28.09 arasında değişen oranlarda zam yapılmıştı Yeni zamlı tarifeye göre; tam elektronik bilet 15 TL’den 17.70 TL’ye çıkmıştı. Marmaray tam parkur 33.20 TL’den 39.16 TL’ye çıkarken taksi indi-bindi ücreti 70 TL’den 90 TL’ye yükseltilmişti.

Öğrencide 30 yaş sınır

İstanbulkart yönetmeliğinde öğrenci tanımı değiştirilmişti.

Yönetmeliğe '30 yaşından gün almış öğrencilere UKOME kararı ile belirlenen Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanır' şeklinde revizyon yapıldı.

30 yaşından büyük öğrencilerin toplu ulaşımda indirim hakkı yüzde 10’a düşürülmüştü.