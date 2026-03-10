  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul'da uluslararası forex dolandırıcılığı operasyonu: 140 şüpheli gözaltına alındı
Takip Et

İstanbul'da uluslararası forex dolandırıcılığı operasyonu: 140 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da yatırım vaadiyle uluslararası düzeyde forex dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen 74'ü yabancı uyruklu 140 zanlı gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da uluslararası forex dolandırıcılığı operasyonu: 140 şüpheli gözaltına alındı
Takip Et

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "nitelikli dolandırıcılık" suçlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla teknik ve saha çalışmaları yapıldı.

140 zanlı gözaltına alındı

Çalışmalarda, Sarıyer'de yatırım adı altında "forex dolandırıcılığı" yapıldığı, şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatının ardından emniyet güçlerince düzenlenen operasyonda 140 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 74'ünün yabancı uyruklu olduğu anlaşıldı.

Dijital materyallerde yapılan ön incelemede, şüphelilerin, "bit finance, narafx, ngbackoffice.pro, hedef.ui" adı altında yatırım dolandırıcılığı yaptıkları, açık kaynaklardan yapılan kontrolde ise dünya genelinde çok sayıda şikayet olduğu tespit edildi.

NATO–Rusya hattında yeni bir sıcak çatışma ihtimali var mı?NATO–Rusya hattında yeni bir sıcak çatışma ihtimali var mı?Dünya

 

ABD Savunma Bakanı Hegseth: Bugün İran'a yönelik saldırıların en yoğun günü olacakABD Savunma Bakanı Hegseth: Bugün İran'a yönelik saldırıların en yoğun günü olacakDünya

 