İstanbul’da üniversitelilerin barınma telaşı başladı: İşte İlçe ilçe yurt fiyatları

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yeni başlayacak öğrenciler için bu kez barınma telaşı başladı. Özellikle İstanbul’da eğitim görecek öğrenciler, artan kira ve yurt ücretleri karşısında bütçelerine uygun seçenek arayışına girdi. Öğrencilerin bir kısmı özel ve devlet yurtlarına yönelirken, bazıları ise arkadaşlarıyla birlikte kiralık ev tutmanın yollarını arıyor.

Öğrencilerin barınma maliyeti arttı

İstanbul'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılında özel yurtlarda ücretler 17 bin lirayla 58 bin lira arasında değişirken, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında oda tipine ve ilçeye göre aylık ücretler yaklaşık 25 bin lira ile 76 bin lira arasında değişiyor. Tek kişilik odalardan beş kişilik odalara kadar seçenekler sunan özel yurtlarda fiyatlar, ilçeye ve oda tipine göre farklılık gösteriyor.

Aylık ücret 76 bin liraya kadar çıkıyor

Avcılar'da aylık yaklaşık 20 bin lirayla 40 bin lira arasında özel yurt bulmak mümkünken, Esenyurt'ta fiyatlar 15 bin lirayla 32 bin lira arasında değişiyor.

Şişli'de fiyatlar 25 bin liradan 50 bin liraya, Fatih'te 30 bin liradan 40 bin liraya, Kadıköy'de 30 bin liradan 50 bin liraya kadar çıkıyor. Beşiktaş'ta ise yurt ücretleri 36 bin liradan başlayıp tek kişilik odalarda 76 bin lira arasında değişiyor. Devlet yurtlarında ücretler geçen yıl 750 lirayla bin 600 lira arasındayken, bu yılki fiyatların ilerleyen haftalarda açıklanması bekleniyor.

Üniversiteye başlayacak öğrenciler kara kara düşünüyor

Bu yıl üniversiteye başlayacağını belirten Asya Gültekin, fiyatlardaki artıştan dolayı endişeli olduğunu söyledi. "Eve mi çıksam yurtta mı kalsam diye ikilem içerisinde kaldım." diyen Gültekin, "Öğrenciyiz sonuçta. Umarım benim için hayırlısı olur." ifadelerini kullandı.

İstanbul’da öğrenci olmak zorlaşıyor

Üniversite öğrencisi Ahsen Bayraktar ise, "Son zamanlarda artan hem yurt fiyatları hem ev fiyatları gerçekten korkunç bir seviyeye ulaştı." diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Mert Bostan yurt fiyatlarındaki artıştan dolayı üç arkadaşıyla kiralık eve çıktığını anlattı. Bostan, "İstanbul'u tercih edecek öğrencilerin yurtların fiyatları bu kadar yüksekken zorluk çekeceklerini düşünüyorum." dedi.