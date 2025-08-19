  1. Ekonomim
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 305 kilogram madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde düzenlenen operasyonlar ile 207 kilogram metamfetamin ve 98 kilogram kimyasal madde ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstanbul’un Esenyurt ilçesi uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucu 207 kilogram metamfetamin ile 98 kilogram kimyasal madde ele geçirildi.

Ayrıca operasyon ile 2 şüpheli gözaltına alındı.

