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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 5 zanlı gözaltına alındı

İstanbul Sarıyer'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Savcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen 2 zanlı ise aranıyor.

Haber Merkezi
AA
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 5 zanlı gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ilçedeki bir evde bulunduğu tespit edilen, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına operasyon düzenlendi.

5 zanlı gözaltına alındı, 2 zanlı ise aranıyor

Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Evdeki aramada, tabanca, 7 fişek, 2 hassas terazi, çok sayıda kilitli plastik poşet ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Savcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen 2 zanlı ise aranıyor.

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