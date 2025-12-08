  1. Ekonomim
Son Dakika...İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, polis ekiplerine ateş açıldı. Operasyon sırasında şüphelilerin silahla karşılık vermesi sonucu bir özel harekat polisi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memuru Emre Albayrak şehit oldu.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 1 polis şehit oldu
İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bir adrese narkotik operasyonu düzenlendi. Baskın sırasında ev içerisinden polis ekiplerine ateş açılması üzerine çatışma çıktı. Operasyonu sırasında şüphelilerin silahla karşılık vermesi sonucu bir özel harekat polisi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memuru Emre Albayrak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit oldu. Operasyonda şüphelilerden R.A. etkisiz hale getirilirken, Ç.A. ve C.A. gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 1 polis şehit oldu - Resim : 1

İstanbul Valiliği'nden açıklamada geldi;

İstanbul Valiliği, Çekmeköy'de eve düzenlenen narkotik operasyonunda açılan ateş sonucu ağır yaralanan polisin hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Çekmeköy ilçesinde narkotik operasyonunda ağır yaralanan polis memurumuz Emre Albayrak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valiliği, emniyet ekiplerinin saat 07.30 sıralarında Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki eve narkotik arama amaçlı baskın düzenlediğini bildirmişti.

Operasyon sırasında evin içinden emniyet ekiplerine ateş açıldığı belirtilen açıklamada, "Açılan ateş sonucu Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurumuz Emre Albayrak yaralanmıştır. Saldırıda ağır yaralanan polis memurumuz Emre Albayrak, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Polis memurumuzun hastanedeki tedavisi sürmektedir. Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren R.A.(35) öldürülmüş, Ç.A. ve C.A. sağ olarak ele geçirilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

