İstanbul'da vapur kafeler kalkıyor mu? Açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Vapur kafe hizmetlerinin kaldırılacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Şehir Hatları vapurlarında çay, simit ve tost başta olmak üzere sunulan kafe hizmetleri mevcut kapsamıyla devam etmektedir. Yolcularımızın alışık olduğu vapur yolculuğu deneyimi ve hizmet anlayışında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır" dendi.

İBB'nin yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Son günlerde kamuoyunda Şehir Hatları vapurlarında sunulan Vapur Kafe hizmetlerinin kaldırılacağına yönelik iddialar yer almaktadır. Şehir Hatları vapurlarında çay, simit ve tost başta olmak üzere sunulan kafe hizmetleri mevcut kapsamıyla devam etmektedir. Yolcularımızın alışık olduğu vapur yolculuğu deneyimi ve hizmet anlayışında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Önceliğimiz; yolcularımıza güvenli, konforlu ve kesintisiz hizmet sunmak ve İstanbul’un deniz ulaşımına özgü bu köklü yolculuk geleneğini sizlerle birlikte sürdürmektir."