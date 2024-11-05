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İstanbul'da vapur seferlerine fırtına engeli

İstanbul'da hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinde iptal ve gecikmeler yaşanabileceği bildirildi.

Haber Merkezi
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İstanbul'da vapur seferlerine fırtına engeli
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Şehir Hatları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, seferlerde hava muhalefeti kaynaklı iptal ve gecikmeler yaşanabildiği yönünde uyarı yer aldı.

Öte yandan, siteden yapılan duyuruda, saat 18.25 kalkışlı Kabataş-Üsküdar-Kuzguncuk-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Kanlıca-Çubuklu-Paşabahçe-Beykoz seferinde vapurun, elverişsiz hava koşulları nedeniyle Kuzguncuk'a uğrayamayacağı belirtildi.

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