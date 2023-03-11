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İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul genelinde etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.

Haber Merkezi
AA
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İstanbul’da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy ve Maltepe-Adalar seferlerinin lodos nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.

Anlık güncellenen iptal seferlerin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği kaydedildi.