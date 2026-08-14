İstanbul'da Vize dolandırıcılığı soruşturması: 37 kişi tutuklandı

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istanbul merkezli yürütülen vize randevusu soruşturmasında, vatandaşları mağdur ettikleri öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösterdiği belirtilen kişi ve şirketlerin, çevrim içi randevu sistemlerinde otomatik yazılımlar kullanarak randevuları topladığı ve vatandaşlardan yüksek miktarlarda ücret aldığı iddia edildi. Operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheliden 37'si tutuklandı.

Randevular dakikalar içinde toplandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturmanın merkezinde, konsolosluklar ve yetkili aracı kurumların çevrim içi randevu sistemleri bulunuyor. Soruşturma kapsamında bazı kişi ve şirketlerin, “bot” olarak adlandırılan otomatik yazılımlarla randevuları toplu şekilde aldığı ve böylece vatandaşların kendi imkanlarıyla randevu oluşturmasını zorlaştırdığı belirlendi.

Şüphelilerin belirli süre içerisinde vize ya da randevu temin etme garantisi verdiği, bunun karşılığında yazılım, danışmanlık ve hizmet bedeli adı altında yüksek tutarlarda ödeme aldığı öne sürüldü. Taahhüt edilen hizmetin sağlanmadığı durumlarda ise ücretlerin iade edilmediği iddia edildi.

Soruşturma dosyasında ayrıca başvuru sahiplerine ait kişisel verilerin otomatik yazılımlara aktarıldığı ve elde edilen gelirlerin farklı kişi ile şirket hesapları üzerinden hareket ettirildiği değerlendirmesine yer verildi.

Hesaplardan 2,8 milyar liralık hareket

Mali incelemelerde soruşturmanın finansal boyutuna ilişkin dikkat çekici rakamlara ulaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın analizlerine göre, Ocak 2024 ile Temmuz 2026 arasındaki dönemde soruşturma kapsamındaki farklı şirket yapılanmalarının hesaplarında toplam 2 milyar 841 milyon 220 bin liralık brüt para hareketi tespit edildi.

İncelemelerde 41 binden fazla kişiden yaklaşık 918 milyon lira tahsil edildiği belirlendi. Paranın önemli bölümünün şirket hesapları yerine şirket ortakları ve çalışanlarının şahsi hesaplarında toplandığı kaydedildi.

Şirketlerin farklı vize markalarıyla faaliyet gösterdiği, bazı hesaplarda yoğun nakit, kripto varlık ve kıymetli maden hareketleri bulunduğu tespit edildi. Dosyaya giren mali incelemelerde, bazı mağdurlardan 500 bin liraya kadar ulaşan para hareketlerinin bulunduğu da ortaya konuldu.

Altı ilde 63 adrese baskın

Soruşturma kapsamında 49 şüphelinin yakalanması ve delillerin ele geçirilmesi amacıyla İstanbul'un yanı sıra Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir'de toplam 63 adrese operasyon düzenlendi. Çalışmalarda 41 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 37'si, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Dört şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Soruşturmanın, vize randevu sistemlerinin otomatik yazılımlarla manipüle edildiği ve vatandaşlardan bu yöntemle yüksek miktarlarda ücret alındığı iddiaları üzerinden sürdüğü belirtildi.