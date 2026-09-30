İstanbul'da yağış ne zaman bitecek? AKOM tarih verdi: Güneş geri dönüyor
İstanbul'da üç gündür etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ne zaman sona ereceği belli oldu. AKOM'un haftalık hava tahminine göre yağışların hafta sonuna doğru etkisini kaybetmesi, sıcaklıkların ise yeniden 20 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent için haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.
Rapora göre, İstanbul'da üç gündür etkili olan kuvvetli sağanağın giderek zayıflaması bekleniyor. Yarın sıcaklığın 20 dereceye yükselmesi ve güneşin zaman zaman yüzünü göstermesi öngörülüyor. Buna karşın kent genelinde aralıklı yağışlar devam edecek.
Cuma günü yeniden kuvvetli sağanak
Yağışların cuma günü yeniden kuvvetlenmesi bekleniyor. Kent genelinde sağanak yağışın etkili olacağı tahmin edilirken, İstanbullular için yağışlı hava hafta sonuna kadar sürecek.
İstanbul'da güneş hafta sonu dönüyor
AKOM'un tahminlerine göre cumartesi gününden itibaren yağışlı hava İstanbul'u terk edecek. Sıcaklıkların yeniden 20 derecenin üzerine çıkması ve güneşli havanın kent genelinde hakim olması bekleniyor.
Böylece İstanbul'da günlerdir etkili olan yağışlı hava hafta sonuyla birlikte yerini daha sıcak ve güneşli havaya bırakacak.