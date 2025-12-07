İstanbul'da yağış rekoru: AKOM kriz masası devrede

  1. Ekonomim
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin farklı bölgelerinde metrekareye 5 ila 45 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın İstanbul'da kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olduğu belirtildi.

Gece yarısı başlayıp, saat 04.00 civarı şiddetini artıran sağanağın Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası'nda özellikle Şişli, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz, Üsküdar, Bakırköy'de etkili olduğu ifade edilen açıklamada, kentin farklı bölgelerinde metrekareye 5 ila 45 kilogram arasında yağış düştüğü kaydedildi.

AKOM kriz masası kuruldu

Açıklamada, yağışın öğleye kadar kuvvetli devam edip, yarın sabaha kadar kent genelinde etkili olmasının beklendiği, hafif rüzgarın ise öğleden itibaren kuvvetlenerek geceye kadar kuzeyli yönlerden zaman zaman fırtına şeklinde esmesinin öngörüldüğü bildirildi.

İBB'nin, hava tahmin raporları doğrultusunda olumsuz hava koşullarıyla mücadele için ekiplerini hazırladığına dikkati çekilen açıklamada, İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) muhtemel olumsuzluklara karşı kriz masa kurduğu ve koordineli çalıştığı vurgulandı.

Açıklamada, itfaiye, İSKİ, Yol Bakım Daire Başkanlığı, Atık Yönetimi, Park Bahçeler, Afet İşleri, Zabıta, İBB Trafik, İETT, Metro İstanbul, Halkla İlişkiler ve İşletmeler Müdürlüğü birimleri dahil olmak üzere toplam 5 bin 887 personel ve 1972 araç ile iş makinesinin sahada aktif görev yaptığı ifade edildi.

İstanbul'daki hava sıcaklıklarının 20 Aralık'a kadar (8-10 Aralık hariç) mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesinin öngörüldüğü de kaydedildi.

