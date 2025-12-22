  1. Ekonomim
  3. İstanbul'da yağış trafiği: Durma noktasına geldi
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağışın da etkisi ile trafik yoğunluğu oluştu.

Haber Merkezi
Sabah saatlerinde İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 82 olarak ölçüldü. Avrupa Yakası'nda özellikle köprü istikametlerinde yoğun trafik görülürken, ana arterler ve bağlantı yollarında trafik akışı sık sık yavaşladı. Bazı bölgelerde durma noktasına geldiği dikkat çekti.

İstanbul'da yağış trafiği: Durma noktasına geldi - Resim : 1

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı.

 