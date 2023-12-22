İstanbul'da 'yağış' trafiği felç etti: Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı
Sağanak yağışın İstanbul'da etkili olması sonrası trafikte yoğunluk yüzde 90'a ulaştı.
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İstanbul'da sağanak yağışın öğleden sonraki saatlerde etkili olmasıyla başlayan trafik yoğunluğu akşam saatlerinde zirveye ulaştı.
Araçlarıyla ilerlemeye çalışanlar, yüzde 90 yoğunluğa ulaşan trafikte zor anlar yaşadı.
Bazı bölgelerde trafik durma noktasına gelirken, özellikle karşılıklı köprü geçişlerinde trafik adeta felç oldu.