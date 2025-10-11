  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul'da yağış trafiği kilitledi! Ulaşımda aksamalar yaşanıyor
Takip Et

İstanbul'da yağış trafiği kilitledi! Ulaşımda aksamalar yaşanıyor

İstanbul'da aralıklarla süren yağışlı hava trafikte de aksamalara neden oluyor. Kentte trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da yağış trafiği kilitledi! Ulaşımda aksamalar yaşanıyor
Takip Et

İstanbul'da ana arter, cadde ve ara yollardaki trafik yoğunluğu, yağışın da etkisiyle yüzde 81'e kadar yükseldi. Megakentte aralıklarla süren yağmurlu havanın da etkisiyle trafik yoğunluğu Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Köprülerde trafik güçlükle ilerliyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağ'da her iki istikamette de araçlar güçlükle ilerlerken, Haliç Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu Beylikdüzü'ne kadar devam ediyor.

Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da Ankara istikametinde araçların zorlukla ilerlediği gözlendi.

TEM Otoyolu'nda ise Mahmutbey Gişeleri'nde araçlar güçlükle seyrediyor. Hasdal ve Seyrantepe'de yoğunlaşan trafik de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar sürüyor.

Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM katılım yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasında sahil yolunda araçlar ağır seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda da yoğunluk yaşanıyor

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kadıköy ile Tuzla arasında iki yönlü yoğunluk yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu Altunizade'den başlıyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Ataşehir'den Sancaktepe'ye kadar, Edirne istikametinde ise Tuzla'dan Ümraniye'ye kadar yoğunluk görülüyor.

Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Altunizade başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullananlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

Megakentte trafik yoğunluğu kritik seviyede

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 76'ya, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 87'ye kadar ulaştı.

Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli sağanak yağışa dikkatMeteoroloji il il uyardı: Kuvvetli sağanak yağışa dikkatGündem
MEB'ten afet ve deprem hazırlığı! Okullarda eş zamanlı tatbikat yapılacakMEB'ten afet ve deprem hazırlığı! Okullarda eş zamanlı tatbikat yapılacakEğitim
Coğrafi işaretli nar, Antalya’da dalından toplanıyorCoğrafi işaretli nar, Antalya’da dalından toplanıyorEkonomi
Bakanlıktan yeni uygulama: ‘Gereği Yapıldı' mobil uygulamasıyla artık fotoğraflı ve videolu ihbarda bulunulacakBakanlıktan yeni uygulama: ‘Gereği Yapıldı' mobil uygulamasıyla artık fotoğraflı ve videolu ihbarda bulunulacakGündem
Gündem
Ümit Özdağ'dan Mansur Yavaş'a destek ziyareti
Ümit Özdağ'dan Mansur Yavaş'a destek ziyareti
Davutoğlu'dan 'fotoğraf' eleştirilerine yanıt: Hiç kimseye eyvallahım olmadı
Davutoğlu'dan 'fotoğraf' eleştirilerine yanıt: Hiç kimseye eyvallahım olmadı
Mehmetçik, "Ateş Serbest"te hedefleri tam isabetle vurdu
Mehmetçik, "Ateş Serbest"te hedefleri tam isabetle vurdu
Bakan Güler: PKK ve tüm grupları derhal terör faaliyetlerine son vermeli
Bakan Güler: PKK ve tüm grupları derhal terör faaliyetlerine son vermeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze’ye önce ben gideceğim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze’ye önce ben gideceğim
Bakanlıktan yeni uygulama: ‘Gereği Yapıldı' mobil uygulamasıyla artık fotoğraflı ve videolu ihbarda bulunulacak
‘Gereği Yapıldı' mobil uygulamasıyla artık fotoğraflı ve videolu ihbarda bulunulacak