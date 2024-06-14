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İstanbul'da yağmur etkili oldu

Mega kent İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Haber Merkezi
İHA
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İstanbul'da yağmur etkili oldu
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Son günlerde kavurucu sıcakların etkili olduğu İstanbul'da akşam saatlerine doğru yağmur bastırdı. Mega kentin en işlek noktalarından olan Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Kimisi metro ve otobüs duraklarına sığınırken; kimisi ise kıyafetiyle çantasıyla kafasını kapatarak ıslanmamaya çalıştı. Yağmur şemsiye satan esnafa yaradı. Bazı vatandaşların yağmurdan korunmak için şemsiye aldıkları görüldü.

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