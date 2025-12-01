İstanbul'da yağmur etkili oldu, trafik yoğunluğu yüzde 80'i buldu
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80 oldu.
İstanbul haftanın ilk iş gününde yağmurlu bir güne uyandı.
Yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk meydana geldi. Sabah saatlerinde özellikle ana arterlerde trafik oluştu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametindeki araç yoğunluğu kameraya yansıdı.
İBB verilerine göre İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08.40 itibarıyla yüzde 80 olarak ölçüldü.
