  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul'da yağmur etkili oldu, trafik yoğunluğu yüzde 80'i buldu
Takip Et

İstanbul'da yağmur etkili oldu, trafik yoğunluğu yüzde 80'i buldu

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80 oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da yağmur etkili oldu, trafik yoğunluğu yüzde 80'i buldu
Takip Et

İstanbul haftanın ilk iş gününde yağmurlu bir güne uyandı.

Yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk meydana geldi. Sabah saatlerinde özellikle ana arterlerde trafik oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametindeki araç yoğunluğu kameraya yansıdı.

İBB verilerine göre İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08.40 itibarıyla yüzde 80 olarak ölçüldü.

Gazeteci Fatih Altaylı suskunluğunu bozdu: Karar önceden alınmıştıGazeteci Fatih Altaylı suskunluğunu bozdu: Karar önceden alınmıştıGündem
Gözler enflasyon verisinde: Memur ve emekliye yeni yılda ne kadar zam yapılacak? İşte olası rakamlarGözler enflasyon verisinde: Memur ve emekliye yeni yılda ne kadar zam yapılacak? İşte olası rakamlarEkonomi
Dev derbi için geri sayım! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leriDev derbi için geri sayım! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leriSpor
Görüşmeler başlıyor: Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte olası senaryolar...Görüşmeler başlıyor: Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte olası senaryolar...Ekonomi

 

Gündem
Cep telefonu aboneliklerine yeni düzenleme: Hatlar 3 ayda kapatılacak
Cep telefonu aboneliklerine yeni düzenleme: Hatlar 3 ayda kapatılacak
Kabine bugün toplanıyor: Gündemde hangi başlıklar var?
Kabine bugün toplanıyor: Gündemde hangi başlıklar var?
Kılıçdaroğlu’ndan İsmail Saymaz’a canlı yayın çağrısı: Cesaret gösterebileceklerini sanmıyorum
Kılıçdaroğlu’ndan İsmail Saymaz’a canlı yayın çağrısı: Cesaret gösterebileceklerini sanmıyorum
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Gazeteci Fatih Altaylı suskunluğunu bozdu: Karar önceden alınmıştı
Fatih Altaylı suskunluğunu bozdu: Karar önceden alınmıştı
Üsküdar'da restorasyon yapılan ahşap köşkte yangın
Üsküdar'da restorasyon yapılan ahşap köşkte yangın