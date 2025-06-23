İstanbul'da yaklaşık 19 ton sahte alkol ele geçirildi: 9 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol imalathanelerine ve tedarik ağlarına eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Tuzla, Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Düzenlenen 4 operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise, 50 bin şişe alkollü içki üretiminde kullanılan hammadde, 18 ton 936 litre sahte alkol, bin 250 adet dolu alkollü içki şişesi, 6 bin 800 adet etiket, 3 bin adet kapüşon, 920 adet boş alkollü içki şişesi ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkça Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.