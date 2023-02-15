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İstanbul'da yardım tırı görevlisine silahlı saldırı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye gönderilmek üzere Pendik'te hazırlanan yardımların yüklendiği tırın yolu kapattığı iddiasıyla çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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Pendik'teki Şahkulu Sultan Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dede Baba Araştırma, Eğitim ve Kültür Vakfı'nın önüne gelen tır, depremzedeler için hazırlanan yardım malzemelerini almak üzere durdu.

Bu sırada yoldan geçmek isteyen otomobildeki kişi ile görevliler arasında tartışma çıktı. Yanındaki silahla M.E'yi bacağından yaralayan otomobildeki şüpheli olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Yaralanan M.E. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Şahkulu Sultan Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dede Baba Araştırma, Eğitim ve Kültür Vakfı önünde silahlı yaralama ihbarı alındığı belirtildi.

Olay yerine ivedilikle güvenlik ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Yapılan incelemede olayın deprem bölgesine gönderilecek yardım tırının yolu kapatması ve yol verme tartışması nedeniyle çıktığı anlaşılmıştır. Tartışma sırasında silahla yaralanan M.E. adlı vatandaşımız tedavi altına alınmıştır. Kimliği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır."

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