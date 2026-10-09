İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 150 milyon TL'lik para trafiği ortaya çıkarıldı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edildiği tespit edilen yaklaşık 150 milyon liranın Arnavutköy'de faaliyet gösteren bir kuyumcuya ait banka hesaplarına aktarıldığını belirledi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından para transferleriyle bağlantılı 378 bin 350 doların elden teslim alınacağını tespit eden ekipler, şüpheliyi para alacağı sırada suçüstü yakaladı.

Çalışmaların devamında para transferlerine aracılık ettikleri ve suç gelirlerinin aktarılmasında kullanılmak üzere banka hesapları temin ettikleri belirlenen 11 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Operasyonun ardından suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 daire, 11 araç, 3 motosiklet ile zanlılara ait banka hesaplarına el konuldu.