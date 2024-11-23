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İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı.

Haber Merkezi
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İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis suçlarıyla ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucunda Beylikdüzü'nde bir villada bahis sitelerinin finans işlemlerinin yapıldığını tespit eden ekipler, şüpheliler tarafından camları siyah panjurlarla kapatılan villada, dış görünüş itibariyle ikamet eden kimse olmadığı izlenimi verildiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi yakaladı, yapılan aramalarda ise 72 telefon ve sim kartı, 9 dizüstü bilgisayar ile 5 soğuk cüzdan ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, tutuklandı.

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