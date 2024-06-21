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İstanbul'da yaşayan göçmen sayısı kaç? İçişleri Bakanlığı açıkladı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da kayıtlı 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğunu açıkladı. Açıklamada "gerçeği yansıtmayan spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi" istendi.

Haber Merkezi
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İstanbul'da yaşayan göçmen sayısı kaç? İçişleri Bakanlığı açıkladı
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İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Göç İdaresi Başkanlığının resmi rakamlarına göre bugün itibarıyla İstanbul'da 530 bin 612 geçici koruma kapsamındaki Suriyeli, 3 bin 252 uluslararası koruma kapsamındaki yabancı, 553 bin 153 ikamet izniyle kalan yabancı olmak üzere, toplam 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğu belirtildi.

Açıklamada "gerçeği yansıtmayan spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi" istendi.

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