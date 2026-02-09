İstanbul'da yaşayanlar nereli? Listedeki lider şehirler değişmedi
TÜİK'in açıkladığı son verilere göre 2025'te İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53 kişi oldu. İstanbul'da 758 bin 939 Sivaslı yaşıyor. Onu 545 bin 503 ile Kastamonu nüfusuna kayıtlı olanlar takip ediyor. Üçüncü sırada ise Ordulular yer alıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre 31 Aralık 2025 itibarıyla Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu.
İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53 kişi oldu. İstanbul'da İstanbul nüfusuna kayıtlı 2 milyon 123 bin 134 kişi yaşıyor.
İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?
Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'da en çok Sivas nüfusuna kayıtlı kişiler var. İstanbul'da resmi rakamlara göre 758 bin 939 Sivaslı yaşıyor. Sivas'ın nüfusu 631 bin 401 ile İstanbul'da yaşayan Sivaslı sayısından az.
Sivas'ı 545 bin 503 ile Kastamonu nüfusuna kayıtlı olanlar takip ediyor.
Üçüncü sırada ise Ordulular yer alıyor. İstanbul'da 520 bin 192 Ordu nüfusuna kayıtlı insan yaşıyor.
Listedeki iller şöyle:
Sivas – 758.939
Kastamonu – 545.503
Ordu – 520.192
Giresun – 484.308
Tokat – 475.035
Erzurum – 460.356
Malatya – 421.637
Trabzon – 414.429
Samsun – 413.585
Sinop – 365.868
Kars – 310.589
Rize – 306.966
Erzincan – 301.171
Van – 283.351
Mardin – 268.520
Siirt – 267.286
Ardahan – 260.669
Bitlis – 251.874
Diyarbakır – 238.913
Ağrı – 238.767
Adıyaman – 219.450
Muş – 195.190
Çorum – 176.273
Amasya – 174.440
Şanlıurfa – 166.749
Çankırı – 164.464
Konya – 164.105
Kayseri – 163.941
Elazığ – 153.685
Bingöl – 152.203
Yozgat – 150.806
Batman – 150.492
Gümüşhane – 149.115
Sakarya – 130.304
Bayburt – 124.788
Hatay – 123.778
Ankara – 123.764
Zonguldak – 121.776
Kahramanmaraş – 112.740
Tekirdağ – 108.334
Kırklareli – 108.142
Bursa – 103.638
Iğdır – 101.250
Adana – 101.074
Balıkesir – 100.336
Edirne – 99.854
Niğde – 99.815
Gaziantep – 95.360
Bartın – 94.245
Nevşehir – 92.695
Karabük – 92.247
Artvin – 83.434
Tunceli – 81.471
İzmir – 70.676
Çanakkale – 69.981
Mersin – 66.732
Bolu – 63.709
Afyonkarahisar – 61.552
Kocaeli – 59.184
Isparta – 55.761
Eskişehir – 54.811
Manisa – 50.121
Aksaray – 50.052
Antalya – 49.078
Kırşehir – 47.054
Düzce – 45.325
Şırnak – 45.081
Kilis – 41.802
Kırıkkale – 35.907
Osmaniye – 35.817
Bilecik – 35.237
Kütahya – 34.625
Denizli – 34.206
Aydın – 31.820
Karaman – 27.538
Uşak – 21.549
Hakkari – 20.781
Yalova – 20.540
Muğla – 16.341
Burdur – 10.447