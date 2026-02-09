İstanbul'da yaşayanlar nereli? Listedeki lider şehirler değişmedi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre 31 Aralık 2025 itibarıyla Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu.

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53 kişi oldu. İstanbul'da İstanbul nüfusuna kayıtlı 2 milyon 123 bin 134 kişi yaşıyor.

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?

Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'da en çok Sivas nüfusuna kayıtlı kişiler var. İstanbul'da resmi rakamlara göre 758 bin 939 Sivaslı yaşıyor. Sivas'ın nüfusu 631 bin 401 ile İstanbul'da yaşayan Sivaslı sayısından az.

Sivas'ı 545 bin 503 ile Kastamonu nüfusuna kayıtlı olanlar takip ediyor.

Üçüncü sırada ise Ordulular yer alıyor. İstanbul'da 520 bin 192 Ordu nüfusuna kayıtlı insan yaşıyor.

Listedeki iller şöyle:

Sivas – 758.939

Kastamonu – 545.503

Ordu – 520.192

Giresun – 484.308

Tokat – 475.035

Erzurum – 460.356

Malatya – 421.637

Trabzon – 414.429

Samsun – 413.585

Sinop – 365.868

Kars – 310.589

Rize – 306.966

Erzincan – 301.171

Van – 283.351

Mardin – 268.520

Siirt – 267.286

Ardahan – 260.669

Bitlis – 251.874

Diyarbakır – 238.913

Ağrı – 238.767

Adıyaman – 219.450

Muş – 195.190

Çorum – 176.273

Amasya – 174.440

Şanlıurfa – 166.749

Çankırı – 164.464

Konya – 164.105

Kayseri – 163.941

Elazığ – 153.685

Bingöl – 152.203

Yozgat – 150.806

Batman – 150.492

Gümüşhane – 149.115

Sakarya – 130.304

Bayburt – 124.788

Hatay – 123.778

Ankara – 123.764

Zonguldak – 121.776

Kahramanmaraş – 112.740

Tekirdağ – 108.334

Kırklareli – 108.142

Bursa – 103.638

Iğdır – 101.250

Adana – 101.074

Balıkesir – 100.336

Edirne – 99.854

Niğde – 99.815

Gaziantep – 95.360

Bartın – 94.245

Nevşehir – 92.695

Karabük – 92.247

Artvin – 83.434

Tunceli – 81.471

İzmir – 70.676

Çanakkale – 69.981

Mersin – 66.732

Bolu – 63.709

Afyonkarahisar – 61.552

Kocaeli – 59.184

Isparta – 55.761

Eskişehir – 54.811

Manisa – 50.121

Aksaray – 50.052

Antalya – 49.078

Kırşehir – 47.054

Düzce – 45.325

Şırnak – 45.081

Kilis – 41.802

Kırıkkale – 35.907

Osmaniye – 35.817

Bilecik – 35.237

Kütahya – 34.625

Denizli – 34.206

Aydın – 31.820

Karaman – 27.538

Uşak – 21.549

Hakkari – 20.781

Yalova – 20.540

Muğla – 16.341

Burdur – 10.447