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İstanbul’da yelken yarışları başlıyor

TAYK Slam X Eker Olympos Regatta yelken yarışlarının 12’ncisi 9-18 Ağustos 2024 tarihleri arasında İstanbul Setur Marinas Kalamış’ta düzenlenecek.

Haber Merkezi
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İstanbul’da yelken yarışları başlıyor
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12. TAYK Slam X Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları başlıyor. 7’den 70’e yüzlerce yelkenci ve teknenin İstanbul’da bir araya geleceği yarışma, 9-18 Ağustos 2024 tarihleri arasında Setur Marinas Kalamış’ta düzenlenecek.

Dünyaca ünlü profesyonel yelken giyim markası Slam iş birliği ile 2024 yılında formatı değişen organizasyon, bütün yelken sınıflarını kapsayan zengin bir programla yapılacak.

12. TAYK Slam X Eker Olympos Regatta’da önceki yıllarda yapılan IRC0, IRC1, IRC2, IRC3 sınıflarının yanı sıra J70 ve Hareketli Salma kategorileri de yarışın programına eklendi.

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