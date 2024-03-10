İstanbul'da Yeniden Refah Partisi'nin seçim aracına silahlı saldırı

Yeniden Refah Partisi'nin seçim otobüsüne gerçekleştirilen silahlı saldırı, dün saat 17.00 sıralarında Arnavutköy’ün Hadımköy Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda silahla araca 3 el ateş edildi. Kurşunlardan biri aracın şoför tarafında bulunan camına isabet ederken, o sırada araçta oturan şoför saldırıdan yara almadan kurtuldu. Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Altınöz, gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Bu saldırılar bizim gücümüzü hiçbir zaman kıramaz”

Bu menfur saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirten Altınöz, “Bizim hareketimize, davamıza yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırılar bizim gücümüzü hiçbir zaman kıramaz. Bizim yapmış olduğumuz çalışmaları da en ufak bir sekteye uğratamaz, aksine heyecanımızı, azmimizi artırır. ‘Türkiye’yi yönetmeyi, dünyaya değiştirmeye hazırız’ yazısını bu saldırıyı yapanların çok iyi anladığını biliyoruz. Bizden başka Türkiye’yi yönetmeye, dünyayı değiştirmeye hazır olan hiçbir parti, ideoloji ve görüş yoktur. İşte o biziz. Paylaşımda ve yönetimde adaleti sağlamaya geliyoruz. Bu adaleti bizden başka kimse sağlayamaz. Bizim partimizin güçlenmesi, yükselmesi; özellikle de yerel seçimlerde sahada görmüş olduğumuz hava bazılarını rahatsız etti. Kim rahatsız olursa olsun hiçbir zaman davamızdan geri dönmeyeceğiz ve çalışma azmimizi artırarak 31 Mart’a doğru gideceğiz. 31 Mart’ta da sandıklarda Yeniden Refah Partisi'nin oylarını patlatacağız” ifadelerini kullandı.

“Faillerin derhal bulunmasını talep ediyoruz”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Davut Gül’e çağrıda bulunarak saldırıyı gerçekleştiren faillerin derhal bulunmasını talep eden Altınöz, “Teşkilatımızın moralini ve motivasyonunu hiç kimse kıramaz. Biz İstanbul’da 39 ilçemizde ve büyükşehirde seçim çalışmalarımızı hummalı bir şekilde yürütmeye devam ediyoruz. Görmüş olduğumuz teveccüh gerçekten muazzam. Vatandaşımız ‘Refah’ın vakti geldi’ diyor” dedi.