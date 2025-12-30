  1. Ekonomim
İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: Üç bin litre kaçak alkol ele geçirildi

İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki imal edenlere operasyon düzenlendi. Üç bin litre kaçak alkol ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerindeki iki adreste sahte içki üretildiği tespit edildi. Polis ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçti.

Belirlenen adreslere baskın yapıldı. Bir kısmı zeytinyağı tenekelerinde olan üç bin litre kaçak alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.  

