İstanbul’da yoğun sis: Boğaz'da göz gözü görmedi (Video)
İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis İstanbul Boğazı’nda görüntülendi.
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İstanbul’da sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi.
Sis, İstanbul Boğazı’nda etkili olurken, görüş mesafesi azaldı.
Yüksek kesimlerde etkili olan sis, boğaz boyunca da görüldü.
Oluşan sis, Fatih Sarayburnu’ndan havadan görüntülendi.