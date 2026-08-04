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İstanbul’da yoğun sis: Boğaz'da göz gözü görmedi (Video)

İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis İstanbul Boğazı’nda görüntülendi.

Haber Merkezi
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İstanbul’da yoğun sis: Boğaz'da göz gözü görmedi (Video)
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İstanbul’da sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi.

İstanbul’da yoğun sis: Boğaz'da göz gözü görmedi (Video) - Resim : 1

Sis, İstanbul Boğazı’nda etkili olurken, görüş mesafesi azaldı.

İstanbul’da yoğun sis: Boğaz'da göz gözü görmedi (Video) - Resim : 2

Yüksek kesimlerde etkili olan sis, boğaz boyunca da görüldü.

Oluşan sis, Fatih Sarayburnu’ndan havadan görüntülendi.