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İstanbul'da yürüyen merdivene ayakları sıkışan kadının üç parmağı koptu

İstanbul Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu Pendik İstasyonu'nda yürüyen merdivene ayakları sıkışan 69 yaşındaki bir kadının üç parmağı koptu. Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi
İHA
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İstanbul'da yürüyen merdivene ayakları sıkışan kadının üç parmağı koptu
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Olay, saat 12:30 sıralarında Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu Pendik İstasyonu'nda meydana geldi.

İddiaya göre, 69 yaşındaki H.Ç. isimli kadın yürüyen merdivenle metroya indiği sırada ayağı merdivene sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağı sıkışan kadının sol ayağındaki üç parmağının koptuğu öğrenildi.

H.Ç., sağlık ekipleri tarafından Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yürüyen merdiven girişinin kapatıldığı ve ekiplerin bölgede çalışma yaptığı görüldü.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

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