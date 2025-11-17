İstanbul'da zehirlenme faciası: Baba Servet Böcek de hayatını kaybetti

Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen Böcek ailesinden anne ve iki çocuk zehirlenme şüphesiyle yaşamını yitirirken, baba Servet Böcek’in tedavisi yoğun bakımda sürüyordu. Fakat baba Servet Böcek'in de hayatını kaybettiği duyuruldu.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Fatih’te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Böcek ailesinde, 2 evladımız ve annelerinin ardından baba Servet Böcek de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden aile fertlerine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olayla ilgili soruşturmamız titizlikle sürdürülmektedir."

Otelde inceleme ve mühürleme

Olayın ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri otelde denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri ise otelin lobi kısmına getirilen eşyalar üzerinde detaylı inceleme yaptı. Toplanan bazı eşyalar laboratuvar incelemesine gönderildi. Soruşturma kapsamında otel mühürlendi.

Yapılan incelemelerin ardından 1 otel çalışanı ve 2 ilaçlama şirketi çalışanı gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi.

Olayla ilgili çalışmaların Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürüldüğü kaydedildi.

Gün gün, saat saat neler yedikleri belirlenmişti

Çiğdem Böcek ifadesinde, eşi ve çocuklarıyla 9 Kasım'da turistik amaçlı İstanbul'a geldiklerini ve Harbour Suit Otel'de konaklamaya başladıklarını, akşam otel yakınında bir restoranda eşiyle birlikte kebap yediklerini, çocukların ise makarna yediklerini anlattı. 10 Kasım sabahı otel yakınında eşiyle birlikte çorba içtiklerini, çocuklarının ise poğaça yediklerini, akşam eşiyle birlikte yine otel yakınlarında kıymalı pide yediklerini, çocukların da sucuklu-kaşarlı pizza yediklerini bildiren Böcek, 11 Kasım sabahı ise eşinin dışarıdan poğaça ve simit alıp geldiğini ve otelde kahvaltı yaptıklarını söyledi.

Aynı gün 16.00 sıralarında ailece Ortaköy Camisi'nin yan tarafında kirli sakallı kır saçlı ve şapka takan 45-50'li yaşlarda bir adamın tablacı tezgahından birer tane midye yediklerini belirten Böcek, daha sonra Dereboyu Caddesi'nde bulunan "G**** Kokoreç Midye" isimli restoranda çorba içtiklerini, devamında çocuklarının sucuk-ekmek yediklerini, eşinin kokoreç yediğini, oğlu Kadir Muhammet'in kokoreçten sadece bir ısırık aldığını, kendisinin de tavuk tantuni yediğini aktardı. Daha sonra Fatih'te H*** S*** Bazaar isimli dükkandan lokum aldıklarını ve hep birlikte lokum yediklerini beyan etti.

"Çocuklara probiyotikten başka tedavi uygulanmadı"

Çiğdem Böcek, 12 Kasım gece 01.00 sıralarında mide bulantısına uyandıklarını ancak sabah saat 09.00 sıralarında Bezmialem Hastanesi'ne gittiklerini, eşiyle kendisine serum takıldığını, mide koruyucu ve ağrı kesici ilaç yazıldığını, çocuklarına Bezmialem Hastanesi'nde bakılmadığı için Çapa Hastanesi'ne gittiklerini, burada çocuklarına probiyotik yazıldığını ve başka bir tedavi uygulanmadığını ifade etti. Aynı gün otele döndüklerini ve mide rahatsızlığından dolayı hiçbir şey yemediklerini dile getiren Böcek, 13 Kasım 01.00 sıralarında tekrar rahatsızlandıkları için otele ambulans çağırdıklarını ve hastaneye kaldırıldıklarını bildirdi.

Otel sahibinin iki suç kaydı çıktı

Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan otelin sahibi H.O.'nun "kasten yaralama" ve "karşılıksız yararlanma" suçlarından iki, ilaçlama şirketinin sahibinin oğlunun "taksirle yaralama", "dolandırıcılık" ve "hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma" suçlarından üç suç kaydı olduğu tespit edilirken, ilaçlama şirketindeki işçi D.C.'nin suç kaydı olmadığı belirlendi.

Midyelerin ham halini satan H.S, "G*** Kokoreç ve Midye" iş yerinde çalışan garson S.Y. ile aynı işletmede aşçı E.E, midyeyi hazırlayan kişi F.A, midye tezgahının sahibi M.K. ile "S*** Kafe"de garson olarak çalışan Ö.T.'nin, "bilgi sahibi" olarak ifadeleri alındı.

Ne olmuştu?

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırıldı, çocuklar tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin çalışmasında ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve restoranda yemek yediği belirlendi.

Aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndükleri anlaşıldı. Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırıldı, çocuklar burada yaşamını yitirdi. Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatıldı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Böcek, dün sabah hayatını kaybetti.

Aynı otelde konaklayan turistler İtalya uyruklu elektrik mühendisi Mustafa T. ile Fas uyruklu aşçı Reda F. de gece saatlerinde bulantı ve kusma şikayetleri üzerine hastanede tedavi altına alındı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen turistlerin diğer arkadaşlarında ise herhangi bir rahatsızlığının olmadığı anlaşıldı.

Yapılan çalışmada, üç arkadaşın 14 Kasım'da aynı yerlerde aynı tür yemekler yediği, kaldıkları otelde sadece damacanadan su içtikleri, otelde başka bir şey tüketmedikleri belirlendi. Çalışmalarda, otelin mutfak bölümünün bulunmadığı ve yemek hizmeti verilmediği belirlenirken, hastaneye kaldırılan iki ismin yalnızca damacanadan su içtiği, bu sulardan numune alındığı ve gün içinde gittikleri yerlerin kamera görüntülerinin incelendiği öğrenildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de otelde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, otelde ilaçlama sırasında kullanılan malzemelere dair bilgi ve belgelerin toplandığı, ilaçlamanın otelin giriş katında, tek bir odada yapıldığı öğrenildi. Öte yandan ilaçlamada kullanılan maddelerden bazılarının insan sağlığına zararlı olabilecek, tarım alanlarında kullanılan maddeler taşıdığı şüphesi üzerinde duruluyor. Tüm ekiplerin otelde yaptıkları çalışmada aldıkları numuneler, analiz edilecek. Ayrıca, turistlerin otelin dördüncü katında, hayatını kaybeden ailenin ise birinci katta kaldığı öğrenildi.