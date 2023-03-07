İstanbul'da zemin riskli semtler hangisi? Derelerle anılan semtlere dikkat!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2007-2009 yılında yaptığı 4 bin 364 adet mekanik sondajla yapılan zemin risk raporu, İstanbul'da deprem riskli semtleri ortaya çıkardı. İstanbul'da en riskli bölgeler eskiden adı derelerle anılan bölgeler.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından İstanbul’da yumuşak zemin riskinin yüksek olduğu bölgelerin marık konusu. Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; İstanbul'da eskiden adı derelerle anılan semtlerde risk yüksek.

Avrupa yakasının güneyi ile Anadolu yakasının güneyinde yapılan “İstanbul Mikrobölgeleme Projesi”nde kentin güneyindeki yüksek riskli bölgede zemin sıvılaşma özelliği tespit edildi ve bu alanlarda yapılaşmaya gidilmemesi, mevcut yapıların kontrolden geçirilmesi uyarısı yapıldı.

İstanbul'da hangi ilçelerde zemin sıvılaşması riski var?

İstanbul'da 2 yılda 700 kilometrekarelik alanda 4 bin 364 adet mekanik sondaj yapıldı. Ortaya çıkan sonuçlara göre sıvılaşma, heyelan ve yumuşak zemin nedeniyle en riskli bölgeler:

Sarayburnu’ndan Unkapanı Köprüsü’ne uzanan kıyı bandı,

Haliç’in İstanbul Boğazı’na yakın kıyıları,

Avcılar bölgesinin kuzeyi,

Halkalı tren istasyonu,

Ayamama Deresi güzergahı,

Küçükçekmece gölünün kuzey kesimleri,

Haramidere,

Bakırköy,

Güngören ve Gürpınar.

Şişme potansiyeli Güngören formasyonunda diğerlerinden daha yüksek.

Şişme oranı ortalama yüzde 2’den büyük olan formasyonlar: Güngören, Çukurçeşme ve Gürpınar formasyonları.

Heyelan riski bulunan semtler:

Batı Ambarlı kesiminde ve Balaban Mahallesi. (Bu heyelanlar halen aktif),

Doğu sahil kesimindeki dik yamaçlar (Küçük ölçekli heyelanlar)

Küçükçekmece Gölü’nü ve kumsalı gören Kanarya’dan Florya’ya kadar,

Avcılar’daki kadar büyük olmayan küçük ölçekli heyelanlar (20 ila 30 metre yüksekliğindeki yamaçlarda gözlenmektedir)

Menekşe mahallesi, Balaban mahallesi, Küçükçekmece gölü (Firuzköy) doğu yamaçları,

Denizköşkler Mahallesi.

Anadolu Yakası'na riskli alanlar hangisi?

Raporda Anadolu Yakası sıvılaşma riski taşıyan alanlar:

İstanbul Boğazı’na ve Marmara Denizi’ne birleşen tüm dere yatakları,

sahil dolguları,

Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçe merkez kısımları,

Tuzla ilçesinin kuzey kısmı (Sabiha Gökçen Havalimanı doğu kısmı),

Pendik ilçesinin kuzey kısmıları (Sabiha Gökçen Havalimanı kuzey kısmı)

Sıvılaşabilir tabakanın 10 metre üstü olduğu dereler:

Göksu Deresi,

Küçüksu Deresi,

Seyitahmet Deresi,

Kurbağalı Dere,

Esenyurt Deresi,

Tugay Deresi,

Kemiklidere Deresi,

Tuzla Deresidir.

Sıvılaşabilir tabakanın 10 metre altı olduğu dereler:

Bekar Dere,

İstavroz Deresi,

Çamaşırcı Dere,

İdealtepe Deresi,

Küçükyalı Deresi,

Pendik Deresi,

Kaynarca Deresi’dir.