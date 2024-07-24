İstanbul'da zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var
İstanbul Esenyurt E-5 Karayolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde, 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çok sayıda yaralının olduğu kazada ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Esenyurt'ta çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralındı.
D-100 kara yolu Topkapı istikametinin Haramidere mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunun Topkapı istikametindeki trafik akışı tek şeritten sağlanırken araç yoğunluğu yaşanıyor.