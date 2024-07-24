  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul'da zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var
Takip Et

İstanbul'da zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

İstanbul Esenyurt E-5 Karayolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde, 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çok sayıda yaralının olduğu kazada ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var
Takip Et

Esenyurt'ta çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralındı.

D-100 kara yolu Topkapı istikametinin Haramidere mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun Topkapı istikametindeki trafik akışı tek şeritten sağlanırken araç yoğunluğu yaşanıyor.

Elebaşılığını Cemil ve Ali Ay’ın yaptığı tefeci organize suç örgütü çökertildiElebaşılığını Cemil ve Ali Ay’ın yaptığı tefeci organize suç örgütü çökertildiGündem
Özel liselerde yüzde 300'ü aşan zam görüldü: İşte güncel fiyatlar...Özel liselerde yüzde 300'ü aşan zam görüldü: İşte güncel fiyatlar...Ekonomi
Eylem Tok davasında yeni gelişme: Yeniden hakim karşısına çıkacakEylem Tok davasında yeni gelişme: Yeniden hakim karşısına çıkacakGündem
Memur, SSK ve Bağkur emeklileri beklemede: Zam farkları bu aya yetişir mi?Memur, SSK ve Bağkur emeklileri beklemede: Zam farkları bu aya yetişir mi?Ekonomi

 